Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2022 yılında %18,3 arttı

Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:41:32 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %25,4 düşüşle 14,26 milyar ZAR (819,07 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Yılın tamamında ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %18,3 artışla 203,20 milyar ZAR (11,68 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Aralık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %23,3 düşüşle 6,62 milyar ZAR (380,47 milyon $) olarak açıklandı. Yılın tamamında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %15,4 artışla 97,30 milyar ZAR (5,59 milyar $) seviyesinde yer aldı.