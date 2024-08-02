Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri yılın ilk yarısında %7,9 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 artışla 17,70 milyar ZAR (970 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,9 gerileyerek 106,68 milyar ZAR (5,84 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %11,5 artışla 8,91 milyar ZAR (488,20 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk yarısında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %2,2 düşüşle 49,61 milyar ZAR (2,72 milyar $) seviyesinde yer aldı.