Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %6,4 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 düşüşle 17,53 milyar ZAR (979,37 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %6,4 gerileyerek 124,20 milyar ZAR (6,93 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Temmuz ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %0,6 artışla 8,96 milyar ZAR (500,73 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk yedi ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %0,7 düşüşle 58,56 milyar ZAR (3,27 milyar $) seviyesinde yer aldı.