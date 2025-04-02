Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %4,3 geriledi

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %19,8 düşüşle 15,08 milyar ZAR (874,14 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %4,3 gerileyerek 33,67 milyar ZAR (1,81 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Şubat ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %19,6 düşüşle 7,02 milyar ZAR (377,35 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk iki ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %1 düşüşle 15,79 milyar ZAR (848,50 milyon $) seviyesinde yer aldı.