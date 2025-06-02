Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %14,6 geriledi

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 artışla 13,71 milyar ZAR (765,27 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %14,6 gerileyerek 60,25 milyar ZAR (3,36 milyar $) oldu.
Bununla birlikte Güney Afrika’nın Nisan ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %4,5 artışla 7,76 milyar ZAR (433,09 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk dört ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %4,9 düşüşle 31,11 milyar ZAR (1,73 milyar $) seviyesinde yer aldı.