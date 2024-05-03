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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %7,4 düştü

Cuma, 03 Mayıs 2024 13:26:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 düşüşle 17,48 milyar ZAR (941,5 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,4 gerileyerek 52,70 milyar ZAR (2,83 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mart ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %8 artışla 8,24 milyar ZAR (443,8 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk üç ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %2 artışla 24,20 milyar ZAR (1,30 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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