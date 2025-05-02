Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %11,6 geriledi

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Mart ayında bir önceki aya kıyasla %14,9 düşüşle 12,82 milyar ZAR (694,09 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %11,6 gerileyerek 46,45 milyar ZAR (2,51 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mart ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %5,7 artışla 7,43 milyar ZAR (402,15 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk üç ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %3,7 düşüşle 23,27 milyar ZAR (1,26 milyar $) seviyesinde yer aldı.