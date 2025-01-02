Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %7,9 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %7 artışla 17,25 milyar ZAR (918,87 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,9 gerileyerek 190,79 milyar ZAR (10,16 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %13,9 düşüşle 8,62 milyar ZAR (458,94 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk on bir ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %3,4 artışla 93,08 milyar ZAR (4,96 milyar $) seviyesinde yer aldı.