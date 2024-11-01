Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %7,5 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %4,7 düşüşle 16,37 milyar ZAR (927,17 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,5 gerileyerek 157,77 milyar ZAR (8,93 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %2,1 düşüşle 7,86 milyar ZAR (444,84 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk dokuz ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %0,7 düşüşle 74,42 milyar ZAR (4,21 milyar $) seviyesinde yer aldı.