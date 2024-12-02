Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %7,1 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüşle 16,12 milyar ZAR (890,13 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,1 gerileyerek 173,84 milyar ZAR (9,60 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %27,9 artışla 10 milyar ZAR (552,64 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk on ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %2,2 artışla 84,45 milyar ZAR (4,66 milyar $) seviyesinde yer aldı.