Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %7 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2 düşüşle 17,18 milyar ZAR (998,98 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7 gerileyerek 141,36 milyar ZAR (8,14 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ağustos ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %10,4 düşüşle 8,02 milyar ZAR (462,20 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk sekiz ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %0,6 düşüşle 66,56 milyar ZAR (3,83 milyar $) seviyesinde yer aldı.