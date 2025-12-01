Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %19,9 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %19,1 artışla 14,99 milyar ZAR (878,02 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %19,9 gerileyerek 142,45 milyar ZAR (8,34 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %18,4 artışla 8,95 milyar ZAR (524,13 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk on ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %4 düşüşle 80,96 milyar ZAR (4,74 milyar $) seviyesinde yer aldı.