 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %19,9 düştü

Pazartesi, 01 Aralık 2025 13:32:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %19,1 artışla 14,99 milyar ZAR (878,02 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %19,9 gerileyerek 142,45 milyar ZAR (8,34 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %18,4 artışla 8,95 milyar ZAR (524,13 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk on ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %4 düşüşle 80,96 milyar ZAR (4,74 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %20,9 azaldı

03 Kas | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %20,3 düşüş kaydetti

01 Eki | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %18,2 azaldı

01 Eyl | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in ilk yarısında %18,3 azaldı

06 Ağu | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %15,1 düştü

02 Tem | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %14,6 geriledi

02 Haz | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %11,6 geriledi

02 May | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %4,3 geriledi

02 Nis | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak’ta aylık %16,1 yükseldi

03 Mar | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2024’te %8,1 düşüş kaydetti

31 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis