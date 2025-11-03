 |  Giriş 
Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %20,9 azaldı

Pazartesi, 03 Kasım 2025 12:08:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 artışla 12,53 milyar ZAR (723,72 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %20,9 gerileyerek 127,99 milyar ZAR (7,39 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %3,7 düşüşle 7,56 milyar ZAR (436,66 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk dokuz ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %3,3 düşüşle 71,93 milyar ZAR (4,15 milyar $) seviyesinde yer aldı.


