Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Kasım döneminde %20,2 düşüş kaydetti

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir 2025’in Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %20,2 düşüşle 13,64 milyar ZAR (824,89 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %20,2 gerileyerek 165,09 milyar ZAR (9,44 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %17,4 artışla 7,39 milyar ZAR (446,81 milyon $) olarak açıklandı. 2025’in ilk on bir ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %5,1 düşüşle 88,38 milyar ZAR (5,34 milyar $) seviyesinde yer aldı.