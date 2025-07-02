Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %15,1 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %12,9 artışla 15,49 milyar ZAR (877,13 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %15,1 gerileyerek 76,86 milyar ZAR (4,35 milyar $) oldu.
Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mayıs ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %9,1 artışla 8,47 milyar ZAR (395,09 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk beş ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %2,7 düşüşle 39,57 milyar ZAR (2,24 milyar $) seviyesinde yer aldı.