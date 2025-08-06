Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in ilk yarısında %18,3 azaldı

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %20,4 düşüşle 12,33 milyar ZAR (692 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %18,3 gerileyerek 89,04 milyar ZAR (5 milyar $) oldu.
Bununla birlikte Güney Afrika’nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %3,9 düşüşle 8,14 milyar ZAR (456,9 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk altı ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %3,7 düşüşle 47,74 milyar ZAR (2,68 milyar $) seviyesinde yer aldı.