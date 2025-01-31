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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2024’te %8,1 düşüş kaydetti

Cuma, 31 Ocak 2025 15:30:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6 düşüşle 16,21 milyar ZAR (869,10 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %8,1 gerileyerek 206,98 milyar ZAR (11,09 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Aralık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %24,8 düşüşle 6,48 milyar ZAR (347,46 milyon $) olarak açıklandı. 2024 yılının tamamında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’e kıyasla %3,2 artışla 99,56 milyar ZAR (5,34 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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