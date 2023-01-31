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Güney Afrikalı Scaw Metals yeni yassı mamul kompleksiyle ürün portföyünü ve kapasitesini genişletecek

Salı, 31 Ocak 2023 12:34:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Güney Afrikalı çelik üreticisi Scaw Metals’e mekanik ve otomasyon ekipmanı, yeni bir slab döküm ünitesi, yeniden ısıtma fırını, sıcak şerit tesisi ve su arıtma tesislerinin yanı sıra FastArc elektrik ark ocağı tedarik ederek Scaw Metals’in Johannesburg’da bulunan yeni kompleksini Sahra altı Afrika bölgesinin yassı mamul merkezine dönüştürecek.

Scaw Metals 2024 yılının Mart ayında devreye alınması planlanan bu yeni kompleks ile çelik ürün portföyünü ve kapasitesini genişletecek.

Yeni slab döküm ünitesi çeşitli genişliklerde yılda 650.000 mt’a kadar birinci kalite slab üretirken, sıcak şerit tesisi 1,2-8,0 mm kalınlığa sahip çeşitli genişliklerde sıcak şerit haddeleyecek.

Yeni ve modern elektrik ark ocağı hurda ve doğrudan indirgenmiş demiri verimli bir şekilde eritirken, yeniden ısıtma fırını esneklik sağlayacak, enerji verimliliğini üst düzeye çıkaracak ve karbon emisyonu ile yakıt tüketimini azaltacak.


Etiketler: Slab Yassı Ürünler Yarı Mamul Güney Afrika Çelik Üretimi 

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