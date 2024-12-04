Güney Afrikalı Scaw Metals yeni tesisinde sıcak rulo sac üretimine başladı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Güney Afrikalı çelik üreticisi Scaw Metals’in Johannesburg tesisinde Danieli tarafından sağlanan slab döküm ünitesi ve sıcak şerit tesisinde sıcak rulo sac üretimine başladığını duyurdu. Üretilen sıcak rulo sac, Scaw Metals’in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ABD merkezli Barnes Group’un boru tesislerinde ve diğer yassı mamul tüketen şirketlerde kullanılacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere , Scaw Metals Johannesburg’da bulunan yeni kompleksini Sahra altı Afrika bölgesinin yassı mamul merkezine dönüştürmeyi ve çelik ürün portföyü ile kapasitesini genişletmeyi planlıyor.

Yeni slab döküm ünitesi çeşitli genişliklerde yılda 650.000 mt’a kadar birinci kalite slab üretirken, sıcak şerit tesisi 1,2-8,0 mm kalınlığa sahip çeşitli genişliklerde sıcak şerit haddeliyor. Danieli’nin kurduğu yeni su arıtma tesisi ve elektrik ark ocağı ise önümüzdeki aylarda devreye alınacak.