Güney Afrika yerel çelik sektörünün uzun vadede toparlanması için plan açıkladı

Salı, 15 Haziran 2021 15:21:46 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Kurumu (DTIC), hükümet ve çelik sektöründeki tüm paydaşların, sektörün istikrarı ve ilerlemesine yönelik uzun vadeli sürdürülebilirliği iyileştirmeyi amaçlayan “Güney Afrika Çelik ve Metal İmalatı Yönetim Planı 1.0”ı imzaladığını açıkladı. Plan, Industrial Development Corporation aracılığıyla hükümet tarafından oluşturulan 1,5 milyar ZAR (108,9 milyon $) değerindeki çelik geliştirme fonunu içeriyor.

Kurum, “Orta vadeli başlıca hedef, arz ve talebi dengelemek. Uzun mamul emtia ürünlerinde kapasite fazlası var, ancak otomobil sektörü, madenler ve metal ekipman sektörleri için gerekli olan çelikte arz yok,” dedi.

Planda, ülkede satılan çelikten alınan küçük bir vergi alınarak kritik sektör projelerini desteklemek için bir çelik sektörü geliştirme fonu kurulması öneriliyor. Ayrıca DTIC planda, “Değer zincirinin belirli kısımlarında sektör konsolidasyonu gerekebilir. Bakanlık, rekabet yasası kapsamında bir atama öneriyor, bu da konsolidasyonun yönetilmesine yardımcı olacak tartışmalara olanak tanıyacak. Bazı konsolidasyonlar sadece piyasa yönünün sonucunda gerçekleşebilir, ancak bu daha fazla sanayisizleşmeye yol açabilir,” dedi.

Öte yandan, hükümet, yerel tüketim sektörüne uygun fiyatlı hurda tedarikini sağlamaya yardımcı olmak için hurdaya yönelik ihracat vergisini ve diğer önlemleri onayladı. Buna ek olarak DTIC’ye göre, “hükümet, hurda satıcıları ve hurda tüketicileri, geri dönüşüm sektörünün sürdürülebilirliğini desteklerken hurdanın yerel olarak değerlendirilmesini sağlayabilecek önlemleri ele aldı. Geri dönüşümcüler için, hurdayı hemen kütük haline getirerek ihraç etmek yerine, değer zincirinin daha üst kısımlarında değerlendirmeye yönelik bir teşvik olmalı.”