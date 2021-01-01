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Güney Afrika krom cevherine ihracatına vergi getirmeyi planlıyor

Güney Afrika hükümeti yerel ferrokrom üreticilerine destek olmak amacıyla krom cevheri ihracatına vergi getirmeyi planladığını açıkladı.

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