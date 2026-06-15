Güney Afrikalı MC Mining, Makhado koklaşabilir taş kömürü projesi için 9,94 milyon $ finansman sağladı

Güney Afrika merkezli madenci MC Mining, Limpopo eyaletindeki ana projesi olan Makhado koklaşabilir taş kömürü projesinin geliştirilmesini desteklemek üzere hissedarlardan 9,94 milyon $ tutarında finansman sağladığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre MC Mining, ana hissedarı Hong Kong merkezli yatırım grubu Kinetic Development Group ve azınlık hissedarı Eagle Canyon International Group ile teminatsız senet finansmanı için bağlayıcı anlaşmalar imzaladı. Bu doğrultuda Kinetic Development Group 8,45 milyon $, Eagle Canyon International Group ise 1,49 milyon $ sağlayacak. MC Mining, finansmanın işletme sermayesi pozisyonunu güçlendireceğini ve Makhado’daki devam eden geliştirme faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti.

Makhado projesinin Güney Afrika’nın çelik üretiminde kullanılan sert koklaşabilir taş kömürü için başlıca kaynaklarından biri haline gelmesi bekleniyor. MC Mining, Şubat 2026 tarihli güncellemesinde projenin ilk fazının inşaattan devreye alma aşamasına ilerlediğini ve düzenli üretime en geç 2026 sonunda geçmeyi planlandığını açıklamıştı.

Güney Afrika önemli bir kömür ihracatçısı olmaya devam etse de ülkede birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üretimi sınırlı seviyede bulunuyor ve üretimin büyük kısmı yerel olarak tüketilen veya Richards Bay Kömür Terminali üzerinden ihraç edilen termal kömürden oluşuyor. Ülkenin çelik sektörü yüksek fırın faaliyetleri için ithal koklaşabilir taş kömürü ve koka bağımlı olmaya devam ederken, Makhado projesinin geliştirilmesi çelik üretiminde kullanılan hammaddeler açısından yerel ve bölgesel arz güvenliğini destekleyebilir.

MC Mining ilk fazdan olumlu üretim sonuçları alınmasına bağlı olarak yıllık koklaşabilir taş kömürü kapasitesini 800.000 mt’dan 2,2 milyon mt’a ve termal kömür kapasitesini 650.000 mt’dan 1,8 milyon mt’a çıkaracak ikinci faz genişleme çalışmalarına geçmeyi planlıyor.