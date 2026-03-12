Yeni ergitme teknolojisi Güney Afrika’nın ferroalyaj sektörünü canlandırabilir

Basında çıkan haberlere göre SmeltDirect adı verilen yeni bir ergitme teknolojisi, ferroalyaj sektöründe enerji tüketimi ve emisyonları büyük ölçüde azaltma potansiyeli taşıyan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güney Afrikalı madencilik şirketi African Rainbow Minerals (ARM) tarafından geliştirilen bu teknoloji, ferroalyaj üretiminde kullanılan elektrik miktarını geleneksel yöntemlere kıyasla %70’e kadar azaltmayı hedefliyor.

Ferroalyaj ergitme süreçleri, madencilik ve metal üretim zincirinin en fazla enerji tüketen aşamalarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle elektrik maliyetleri üreticilerin rekabet gücünde belirleyici bir rol oynuyor.

Enerji tüketimi ve emisyon düşüşü

Sektör araştırmacılarına göre SmeltDirect süreci, karbon emisyonunu yaklaşık %60 oranında azaltabilir. Bunun yanı sıra teknolojinin işletme maliyetlerini düşürmesi ve üretim verimliliğini artırması bekleniyor.

Geleneksel ergitme süreçlerinde bir metrik ton alaşım üretimi için yaklaşık 4 MW elektrik gerekirken, SmeltDirect teknolojisi bu ihtiyacı ton başına yaklaşık 1,2 MW seviyesine düşürüyor.

Ayrıca bu teknoloji, geleneksel ergitme yöntemleriyle işlenmesi zor olan toz cevher ve daha düşük tenörlü hammaddelerin kullanılmasına da olanak sağlıyor.

Güney Afrika ferroalyaj sektörünün yeniden canlanması mümkün

Analistlere göre SmeltDirect, son yıllarda yüksek elektrik fiyatları ve güvenilir olmayan enerji arzı nedeniyle zorlanan Güney Afrika ferroalyaj sektörünün yeniden canlanmasında önemli rol oynayabilir.

Güney Afrika, çelik üretiminde kritik girdiler olan krom ve mangan açısından dünyanın en büyük rezervlerinden bazılarına sahip. Ancak yükselen enerji maliyetleri nedeniyle birçok yerel ergitme tesisi üretimi azalttı veya faaliyetlerini durdurdu.

Teknoloji ticari ölçekte uygulanırsa üreticilerin yerel hammadde işleyebilmesi ve böylece madencilik sektöründe katma değerin artırılması mümkün olabilir.

Sektör paydaşları, söz konusu teknolojinin daha önce kapatılmış ergitme tesislerinin yeniden devreye alınmasına yardımcı olabileceğini, Güney Afrika ferroalyaj üreticilerinin rekabet gücünü artırabileceğini ve küresel çelik sektörü için daha düşük karbonlu hammaddelerin üretimini destekleyebileceğini ifade ediyor.