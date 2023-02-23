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Goldman Sachs ikinci çeyreğe yönelik demir cevheri fiyat tahminini yükseltti

Perşembe, 23 Şubat 2023 14:40:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli banka Goldman Sachs bu yılın ikinci çeyreğine yönelik demir cevheri fiyat tahminini arz sıkıntısı beklentisi nedeniyle revize etti. Söz konusu çeyrekte demir cevheri fiyatlarının %20 artışla 150$/mt’a yükselmesi bekleniyor.

Bankanın raporuna göre Mart ve Nisan aylarında Çin’in çelik üretiminde mevsimsel olarak görülen artışın kısa vadede demir cevheri arzında sıkıntıya yol açacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Goldman Sachs demir cevheri fiyatlarındaki artışın uzun sürmeyeceğini ve fiyatların üçüncü çeyrekte 135$/mt’a, dördüncü çeyrekte 105$/mt’a ve 2024 yılında ortalama 90$/mt’a gerilemesini bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Görüş 

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