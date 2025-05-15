Moody’s demir cevheri fiyatlarının cansız talep ve yüksek arzın baskısı altında kalmasını bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’den gelen cansız demir cevheri talebi ve yüksek küresel arz nedeniyle demir cevheri fiyatlarının baskı altında kalmasını beklediğini ifade etti. Fiyatların önümüzdeki 12-18 ay boyunca yaklaşık 80-100$/mt aralığında kalacağı öngörülüyor.

Kuruluş, cansız demir cevheri talebinin Çin’in çelik üretimindeki gerileme ve daha düşük kaliteli demir cevheri talebinin azalmasına yol açan küresel temiz çelik üretimine geçişten kaynaklandığını belirtti. Öte yandan büyük ölçekli üreticilerin üretimindeki artış ve yeni projelerle arz yüksek seyrini sürdürüyor. Yine de büyük ölçekli üreticiler düşük üretim maliyetleri nedeniyle kârlı bir şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.