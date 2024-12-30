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Goa eyaleti hükümeti ihaleye açacağı yeni demir cevheri bloklarını tespit edecek

Pazartesi, 30 Aralık 2024 12:20:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, önümüzdeki yıl ihaleye açacağı yeni demir cevheri madenlerini tespit çalışmalarına başladı.

Hükümete yakın kaynaklar, ihalenin Yüksek Mahkeme tarafından belirlenen kurallara göre düzenleneceğini ve söz konusu kuralların ihracatı yıllık 20 milyon mt ile sınırlandırdığını ifade etti. Ayrıca bu sınırın aşılmaması için azami üretim miktarının belirlendiğini de ekledi.

Bu yıl ihaleye açılan 11 demir cevheri blokundan ikisinin üretime başladığı, beşinin çevre iznini aldığı ve kalanların da çevre izni için beklediği öğrenildi.

Goa eyaletinde demir cevheri madenciliği faaliyetleri bu yılın Nisan ayında yeniden başlamış, Vedanta Sesa Goa da Bicholim blokundan demir cevheri çıkarmak için onay alan ilk şirket olmuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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