 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > GMH...

GMH Gruppe yeni haddehanesiyle hassas çelik üretimini artırıyor

Pazartesi, 24 Kasım 2025 16:12:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, Georgsmarienhütte tesisinde kurduğu yeni haddehanesinde faaliyetlere başladığını duyurdu. Bu yatırım sayesinde Avrupa’da yüksek performanslı vasıflı çelik tedarikindeki konumunu güçlendirdiğini bildirdi.

Yeni haddehanenin, birlikte veya bağımsız olarak çalışabilen iki adet yüksek performanslı üç silindirli blok içerdiği ifade edildi. Çift sistemli yapının, operasyonel esnekliği önemli ölçüde artırarak GMH Gruppe’nin teslim süresini kısaltmasına ve müşterilerinin gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıdığı vurgulandı.

Genişletilmiş çap aralığı ve üretim kapasitesi

Haddehanenin en dikkat çeken özelliklerinden birinin, 35 milimetrenin altından 100 milimetrenin üzerine kadar geniş bir çap aralığında yüksek hassasiyetli çelik üretim kapasitesi olduğu vurgulandı. Şu an 20-130 mm çapında üretim yapan haddehanenin gelecekte 142 milimetreye kadar üretim yapabileceği aktarıldı.

GMH Gruppe, yatırımla birlikte otomotiv, e-mobilite, enerji, inşaat ve makine mühendisliği gibi kilit sektörlere tedarikini güçlendireceğini vurguladı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Feralpi Stahl yeşil çelik üretimi için Juwi ile rüzgâr enerjisi projeleri geliştirecek

19 Kas | Çelik Haberler

Feralpi, 2024’te 38 milyon € zarar elde etti ama yatırımlarını hızlandırdı

19 Eyl | Çelik Haberler

Salzgitter piyasa koşullarındaki zorluklar nedeniyle yeşil çelik projesini erteliyor

19 Eyl | Çelik Haberler

Klöckner Kuzey Amerika’da silisli sac üretimini artırmak için yatırım yaptı

08 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel ve IG Metall uzun vadeli rekabet gücüne yönelik yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

16 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp emisyonlarını azaltmak ve hidrojen kullanmak için yürüyen tabanlı fırınını yeniledi

11 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp yeni yüksek mukavemetli çelik üretim tesislerini devreye aldı

07 Tem | Çelik Haberler

Feralpi Stahl Riesa’daki yeni nervürlü kangal haddehanesini açtı

16 May | Çelik Haberler

Salzgitter ​​enerji verimliliğini artıracak iki teknolojiye yatırım yaptı

06 May | Çelik Haberler

Thyssenkrupp otomotiv sektörünün silisli sac talebini karşılayacak

27 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis