GMH Gruppe yeni haddehanesiyle hassas çelik üretimini artırıyor

Alman vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, Georgsmarienhütte tesisinde kurduğu yeni haddehanesinde faaliyetlere başladığını duyurdu. Bu yatırım sayesinde Avrupa’da yüksek performanslı vasıflı çelik tedarikindeki konumunu güçlendirdiğini bildirdi.

Yeni haddehanenin, birlikte veya bağımsız olarak çalışabilen iki adet yüksek performanslı üç silindirli blok içerdiği ifade edildi. Çift sistemli yapının, operasyonel esnekliği önemli ölçüde artırarak GMH Gruppe’nin teslim süresini kısaltmasına ve müşterilerinin gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıdığı vurgulandı.

Genişletilmiş çap aralığı ve üretim kapasitesi

Haddehanenin en dikkat çeken özelliklerinden birinin, 35 milimetrenin altından 100 milimetrenin üzerine kadar geniş bir çap aralığında yüksek hassasiyetli çelik üretim kapasitesi olduğu vurgulandı. Şu an 20-130 mm çapında üretim yapan haddehanenin gelecekte 142 milimetreye kadar üretim yapabileceği aktarıldı.

GMH Gruppe, yatırımla birlikte otomotiv, e-mobilite, enerji, inşaat ve makine mühendisliği gibi kilit sektörlere tedarikini güçlendireceğini vurguladı.