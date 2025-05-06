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Salzgitter ​​enerji verimliliğini artıracak iki teknolojiye yatırım yaptı

Salı, 06 Mayıs 2025 10:59:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH ile birlikte sıcak şerit tesisi için yeni bir yürüyen tabanlı fırın ve atık ısı geri kazanım sistemine yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım, enerji tüketimini azaltacak ve hidrojen kullanımına olanak tanıyacak.

Proje, yüksek enerji verimliliği nedeniyle yerel banka KfW tarafından finanse ediliyor. Yürüyen tabanlı fırının 2028 yılında devreye alınması planlanıyor.

Şirket, yeni fırınla ​​sıcak yassı mamul biriminde slab ısıtmaya yönelik enerji gereksinimlerini %30’a kadar azaltacak. Yürüyen tabanlı fırınlarda levhalar 1.300°C’ye kadar sıcaklıklarda ısıtılıyor. Slablar ısıtıldığında oluşan sıcak yanma gazlarında bulunan termal enerji ise atık gaz ısı geri kazanım sisteminde buhara dönüştürülecek.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Salzgitter 

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