Feralpi Stahl Riesa’daki yeni nervürlü kangal haddehanesini açtı

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un Almanya’da bulunan inşaat demiri üreticisi bağlı kuruluşu Feralpi Stahl, Riesa’da yeni nervürlü kangal haddehanesinin açılışını gerçekleştirdi. Ülkede Kapsam 1 emisyonu açığa çıkarmadan faaliyet göstererek türünün ilk örneği olan haddehane, Avrupa çelik sektörünün karbondan arındırılması sürecinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Yeni tesis, son teknoloji bir üretim tesisi inşa etmek için 220 milyon €’nun üzerinde yatırım yapan Feralpi Group için ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Haddehane, doğrudan karbon emisyonu olmaksızın tamamen elektrik enerjisinin kullanıldığı bir süreçle, her biri yaklaşık 25 km uzunluğunda 8 mm çapında tele eşdeğer 8 tonluk çelik bobinler üretmek üzere tasarlandı.

Haddehanede, mevcut sürekli döküm tesisine doğrudan bağlı, indüksiyon ocaklarıyla ısıtılan 300 metre uzunluğunda bir haddeleme hattı yer alıyor. Entegre sıcak şarj işlemi, fosil yakıtların kullanımını ve dolayısıyla geleneksel haddeleme işlemlerinde ortaya çıkan emisyonu ortadan kaldırıyor.

Feralpi Group’un Başkanı Giuseppe Pasini, “Riesa’daki bu yeni tesisin açılışı, uzun vadeli vizyonumuzu ve küresel piyasada rekabet gücümüzü artıran ileri teknolojilere yatırım yapma konusundaki kararlılığımızı yansıtırken, giderek daha sürdürülebilir bir üretime doğru ilerliyoruz. Almanya’nın büyüme potansiyeline yürekten inanıyoruz ve ekonomik canlanmasına yardımcı olmak konusunda kararlıyız,” şeklinde yorum yaptı.

Yeni haddehane 100 kişilik istihdam yarattı ve Riesa tesisinin iş gücünü yaklaşık 950 çalışana çıkardı. Şu anda yıllık yaklaşık 1,3 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan tesis, Feralpi Stahl’ın Avrupa'nın önde gelen çelik üreticileri arasındaki konumunu güçlendiriyor.

Bu yatırım, geri dönüşüm verimliliğini iyileştirmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu artırmayı amaçlayan gelişmiş hurda işleme altyapısı, yeni bir trafo ve yenilenmiş bir iç lojistik sistemini içeren daha geniş bir endüstriyel iyileştirme planının parçası.