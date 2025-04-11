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GMH Gruppe, Hammerwerk Erft’e yeşil çelik tedarik etti

Cuma, 11 Nisan 2025 14:07:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, çelik dövme sektörünü karbonsuzlaştırmak üzere yerel dövme çelik üreticisi Hammerwerk Erft G. Diederichs GmbH & Co. KG ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Bu kapsamda GMH Gruppe, Hammerwerk Erft’e 120 mt yeşil çelik teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin Green Power Premium Steel markası altında sunduğu yeşil çeliği tamamen yenilenebilir enerji ve biyokömür kullanılarak üretiliyor. Böylelikle karbon salımının konvansiyonel yöntemlerle üretilen çeliğe kıyasla %98 daha düşük olduğu belirtiliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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