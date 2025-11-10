GMH Gruppe, Buderus Edelstahl birimlerinin devralımını tamamladı

Alman vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, yerel yüksek performanslı metal üreticisi Buderus Edelstahl GmbH’nin iki biriminin devralımını tamamladığını açıkladı. Büyük ebatlı yassı çeliklere yönelik sıcak haddehane ve açık kalıp dövme parçalara yönelik işleme ve tavlama tesislerini kapsayan devralım, şirketin takım çeliği alanında Avrupa pazar lideri konumunu güçlendirecek ve yeşil çelik ile döngüsel ekonomi stratejisini destekleyecek. Söz konusu birimler GMH Gruppe’nin üretim ağına entegre edilecek.

Takım çeliği ve yeşil çelik büyümesi açısından stratejik etkiler

Bu devralım, GMH Gruppe’nin “Döngüsel Ekonomi”, “Yeşil Çelik” ve “Ağır Dövme”ye odaklanan stratejik öncelikleriyle uyumlu. Buderus Edelstahl’in geniş haddeleme ve ısıl işlem kabiliyetlerinin entegre edilmesiyle GMH, büyük boyutlu, yüksek kaliteli takım çeliği ve dövme bileşenler talep eden müşterilerine daha iyi hizmet verebilecek.

Grup içinde hammadde tedariki, Georgsmarienhütte, Stahlwerk Bous, Schmiedewerke Gröditz ve Pleissner Guss tesislerinden sağlanarak dikey entegrasyon ve maliyet verimliliği artacak. Buderus Edelstahl’in mekanik işleme ve ısıl işlem faaliyetleri, Schmiedewerke Gröditz GmbH’nin mevcut kapasitesini tamamlayarak dünya çapında açık dövme parçaların en yüksek kalite standartlarında üretiminin sürdürülmesini sağlayacak.

Yeni haddehane, Georgsmarienhütte GmbH’deki mevcut üretim boşluğunu kapatarak ürün portföyünü 300 mm²’ye kadar genişletecek. Bu da geleneksel içten yanmalı motor segmentinin ötesinde yeni pazarlara erişim imkânı sunacak.