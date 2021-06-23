Glencore CEO’su: Emtia fiyatlarındaki yükseliş devam edecek

Çarşamba, 23 Haziran 2021 16:04:22 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası emtia üreticisi ve tüccar Glencore’un CEO’su Ivan Glasenberg, Katar Ekonomi Forumu’nda emtia fiyatlarındaki artış hakkında görüşlerini paylaştı.

Glasenberg, Çin’in fiyatları düşürme çabasının etkilerinin, arz ve talepten kaynaklanan temel unsurlar fiyatları yüksek seviyelerde tutacağından ve ülkede stokların yenilenmesi gerekeceğinden kısa vadeli olacağını belirtti.

Ivan Glasenberg, Çin’deki altyapı harcamaları, pandemi nedeniyle çeşitli emtiaların arzındaki aksamaların arz sıkıntısı yaratması ve ABD de dahil olmak üzere dünyadaki diğer altyapı projelerinden gelen destek nedeniyle emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini bekliyor. Öte yandan, Glencore CEO’su, madencilik sektörünün yeşil ekonomiye geçişin yarattığı yeni talebe ayak uydururken zorlanacağını da sözlerine ekledi.