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Angang Steel: Çelik şirketleri önümüzdeki dönemde olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek

Perşembe, 03 Eylül 2026 10:15:36 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Angang Steel Company Limited (Angang Steel), 31 Ağustos tarihinde düzenlediği performans değerlendirme toplantısında 2026 yılının ikinci yarısında küresel ticarette korumacılığın ve jeopolitik gerilimlerin artmasının dış piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını, çelik ihracatının ise mevzuata uyum ve ticaret engellerinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Angang Steel, Çin çelik sektörünün süregelen güçlü arz ve cansız talep nedeniyle baskı altında kalmasının beklendiğini ve yoğunlaşan rekabetin kâr marjlarını aşındırmaya devam ettiğini ifade etti. Bu duruma hammadde ve yakıt fiyatlarındaki sık dalgalanmaların yanı sıra karbon emisyonlarına yönelik “çifte kontrol” uygulamasının getirdiği sıkı kısıtlamalar nedeniyle yükselen karbon maliyetleri de ekleniyor. Sonuç olarak Angang Steel, çelik üreticilerinin üretim ve faaliyetlerinde önümüzdeki dönemde olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Görüş 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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