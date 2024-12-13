ING: Demir cevheri fiyatları 2025 yılında da baskı altında kalacak

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, demir cevheri gibi emtia piyasalarının görünümüne odaklanan aylık raporunu yayımladı.

Banka, demir cevheri fiyatlarının bu yılın Kasım ayında dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi Çin’in çelik talebinin yaklaşık %40’ını oluşturan konut sektöründeki düşüş sebebiyle yıllık %20’nin üzerinde gerilediğini ifade etti. Ayrıca aynı ayda çelik talebini en fazla destekleyen yeni konut inşaatlarının sayısının da yıllık en az %20 azaldığını aktardı.

Çin hükümeti bu yıl konut sektörüne yönelik birden fazla teşvik paketi açıklamış olsa da bu önlemlerin yeni konut inşaatlarını desteklemek yerine mevcut konut stoklarının eritilmesine odaklanmasından ötürü çelik talebinde kayda değer toparlanma yaşanmadığı dile getirildi. Bu nedenle banka, çelik talebinin önümüzdeki yıl da baskı altında kalmasını beklediğini ve demir cevheri fiyat görünümünde aşağı yönlü hareket riski oluşturan ana faktörün konut sektöründe devam eden zayıflık olduğunu vurguladı.

Öte yandan ING, Çin’deki limanlarda demir cevheri stoklarının yeniden 150 milyon mt’un üzerine çıktığına ve söz konusu seviyenin yılın bu zamanı için çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte Çin’de talep artış miktarının demir cevheri ithalatındaki yükselişi karşılamaya yetmeyebileceğinin altını çizdi. Bu nedenle banka, Çin’de yüksek demir cevheri arzının fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam etmesini öngördüğünü bildirdi.

Sonuç olarak, cansız talep ve Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının yüksek olmasına bağlı olarak fiyatların bu yıl da baskı altında kalmasının tahmin edildiği aktarıldı. Çin’in demir cevheri fiyatlarını desteklemeye devam edeceği ve ülkenin çelik talebi görünümünün arz-talep dengesi üzerinde çoğunlukla belirleyici olacağı ifade edildi. Banka, dördüncü çeyrekte fiyatların ortalama 90$/mt seviyesinde yer almasını ve 2025 yılı ortalamasının ise 95$/mt olmasını beklediğini ekledi.