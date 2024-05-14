Fitch Ratings: Çin ikinci çeyrekte çelik üretimini artıracak

Salı, 14 Mayıs 2024 11:23:02 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Çin’de çelik üretiminin, hava koşullarının iyileşmesine bağlı olarak inşaat faaliyetlerinin canlanmasıyla bu yılın ikinci çeyreğinde artmasının beklendiği belirtildi.

Kuruluş, kâr marjlarındaki yükseliş doğrultusunda çelik üreticilerinin üretimini daha da artırabileceğini ifade etti. Bu yılın birinci çeyreğinde Çin’de ham çelik üretimi, marjların ve talebin azalması sebebiyle yıllık %2 düşüş gösterdi ve böylelikle çelik üreticileri bakım çalışmalarına başladı.

Öte yandan aynı dönemde ortalama çelik satış fiyatları 2023 yılının birinci çeyreğine kıyasla yüksek tek haneli düşüş kaydederken demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatları da sırasıyla yıllık %7 arttı ve yıllık %5 azaldı. Ancak bu yılın Mart ayından itibaren hammadde fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte çelik üreticilerinin kâr marjı iyileşti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Çin’de büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayının sonunda 2,20 milyon mt seviyesinde yer almıştı.