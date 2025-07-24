Çin çelik sektörü arz odaklı düzenlemelere geçiş yapıyor

Çin çelik sektörü üzerine düzenlenen bir panele göre Çin ekonomisi talep odaklı büyümeden arz yanlı reformlara geçiş yapıyor ve bu durum 2025'te çelik ve emtia piyasaları için önemli sonuçlar doğuruyor. Hükümet artık geleneksel teşvik önlemlerinden ziyade yapısal aşırı kapasiteyi ele almayı öncelikli tutuyor.

Arz taraflı reformlara öncelik

Horizon Insights Analisti Jinshan Xie, Çin'in 2015 reformları sırasında görülen 3 trilyon RMB'den çok daha büyük olan 10 trilyon RMB'lik devasa bir arz fazlasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Arz fazlasının görüldüğü sektörler arasında çelik, demir dışı metaller, petrokimya, kömür, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi üretimi yer alıyor. Hükümet, büyümeyi istikrara kavuşturma ile eski kapasiteyi ortadan kaldırma arasında bir çelişkiyle karşı karşıya. Temmuz ve Eylül aylarındaki önemli politika toplantıları, reform uygulamasına ilişkin daha fazla yön gösterecek.

Talep görünümü

Xie, kısıtlayıcı politikalar devam ederken yeni inşaat çalışmalarının yıllık bazda %10'dan fazla düşmesinin beklendiği emlak sektörünün zayıflamaya devam ettiğini belirtti. Altyapı yatırımları istikrarlı bir denge sağlasa da fonlar giderek inşaat dışı faaliyetlere yönlendiriliyor. İmalat sektörü büyük ölçüde ihracata bağımlı, bu da ABD ticaret gerilimleri karşısında kırılganlık yaratıyor. Bununla birlikte tüketici malları sektörü hükümetten destek alıyor ancak tahsis edilen fonlar azaldıkça bu desteğin ikinci yarıda zayıflaması bekleniyor.

2025’in ilk yarısında emtia performansı

2025’in ilk yarısında enerji piyasaları önemli bir baskıyla karşılaştı; ham petrol %15 düştü, benzin tüketimi %3,5 azaldı ve dizel yakıt piyasası %9 geriledi. Kömür fiyatları %22-23'lük keskin düşüşler yaşadı ancak antidamping politikalarının ardından ilk toparlanmayı gösterdi. Doğal gaz, düşük karbon salımı yaptığı için tercih edilmeye devam etti. Çelik üretiminde ise karışık sinyaller gözlendi ve zayıf inşaat talebine rağmen ham çelik üretimi yüksek seviyelerde kaldı. Bakır ve alüminyum, daha iyi arz-talep dengesi ve elektrikli araç talebi nedeniyle güçlü bir performans gösterdi.

Küresel faktörler

GL Consulting'dan Kıdemli Danışman Liao Na, ABD’nin getirdiği %30’luk vergilere rağmen Çin'in “Bir Kuşak, Bir Yol” programı kapsamındaki ortaklıkları aracılığıyla ihracatını diğer bölgelere başarıyla yönlendirdiğini belirtti. İhracat piyasasının kırılganlığı ortak ülkelerden gelen talebi azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı etkiler nedeniyle Ağustos'tan itibaren artabilir. ABD dışındaki büyük ülkeler faiz oranlarını indiriyor ve bu durum 2025'in geç üçüncü çeyreğinden dördüncü çeyreğe kadar potansiyel küresel toparlanmayı destekliyor ancak ABD’nin beklenen faiz indirimlerini ne zaman yapacağı henüz belli değil.

Yatırım görünümü

Olumlu faktörler arasında ise düşük stoklar, artan likidite ve gelişen piyasa duyarlılığı yer alıyor. Na’ya göre arz yanlı reformların başarıya ulaşmasıyla fiyatlar istikrara kavuşabilir. Ancak riskler arasında gayrimenkul piyasasının devam eden zayıflığı, ihracat piyasasının belirsizliği ve politikaların uygulanmasında yaşanacak zorluklar var.