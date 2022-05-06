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Gerdau’nun net kârı birinci çeyrekte arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 09:24:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun konsolide net kârı bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,47 milyar BRL’ye kıyasla 2,94 milyar BRL (586 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %24 artışla 20,33 milyar BRL ve brüt kârı yıllık %37 artışla 5,18 milyar BRL olurken, AVFÖK’ü yıllık %3 düşüşle 5,82 milyar BRL seviyesinde kaydedildi.

Gerdau tarafından yapılan açıklamada, AVFÖK’ün geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla düşmüş olmasına rağmen şimdiye kadar birinci çeyrekte kaydedilen en yüksek seviye olduğu ve özellikle Kuzey Amerika olmak üzere çelik sektöründeki mevcut talebi ve fiyatları yansıttığı belirtildi.

Şirketin ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 3,40 milyon mt seviyesine yükselirken, çelik satış hacmi yıllık %3 düşerek 3,05 milyon mt oldu.

Aynı çeyrekte şirketin net satış gelirlerinin %42,2’sine ve AVFÖK’ünün %49,8’ine Brezilya katkı sağlarken, sırasıyla %35,5 ve %32,6’sına Kuzey Amerika, %8,4 ve %27,5’ine Güney Amerika ve %13,5 ve %9,1’ine vasıflı çelik birimi etki etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika çelik üretimi mali sonuçlar Gerdau 

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