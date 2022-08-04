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Gerdau’nun net kârı ikinci çeyrekte sertçe yükseldi

Perşembe, 04 Ağustos 2022 13:57:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entregre çelik üreticisi Gerdau’nun net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 2,94 milyar BRL’ye kıyasla 4,29 milyar BRL (824 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin net satış geliri %13 artışla 22,97 milyar BRL ve AVFÖK’ü %14,8 artışla 6,68 milyar BRL seviyelerine yükseldi. Gerdau, AVFÖK’ünün çelik talebinde ve fiyatlarında meydana gelen artışa bağlı olarak yükseldiğini ve fiyatların da yüksek üretim maliyetleri nedeniyle arttığını söyledi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik satış hacmi %0,7 artışla 3,43 milyon mt, çelik satış hacmi ise %6,2 artışla 3,25 milyon mt oldu.

Aynı çeyrekte Brezilya birimi net satış gelirinin %45,3’ünü ve AVFÖK’ünün %32,3’ünü, Kuzey Amerika birimi sırasıyla %33,2’sini ve %42,6’sını, Güney Amerika birimi sırasıyla %8,6’sını ve %11,1’ini ve vasıflı çelik birimi ise sırasıyla %12,9’u ile %14,8’ini oluşturdu.

Gerdau ayrıca ABD’de hammadde ile mamul arasındaki fiyat farkının açılmasının desteğiyle bu yılın ilk çeyreğinde ABD biriminin mali sonuçlarına daha fazla katkı sağladığını da ekledi.

1$ = 5,28 BRL (3 Ağustos)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Gerdau 

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