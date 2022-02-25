Gerdau’nun net kârı dördüncü çeyrekte %237 arttı

Cuma, 25 Şubat 2022 09:11:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %237 artışla 3,56 milyar BRL (692,8 milyon $) seviyesinde yer aldı. AVFÖK’teki artışın desteğiyle net kârın rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %96 artışla 5,98 milyar BRL (1,16 milyar $) olurken, düzenlenmiş AVFÖK marjı ise 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %22,4’e kıyasla %27,8’e yükseldi.

Gerdau’nun net satış gelirleri dördüncü çeyrekte yıllık %58 artarak 21,5 milyar BRL (4,19 milyar $) seviyesinde yer aldı. Küresel çelik fiyatlarındaki artışın, Kuzey Amerika biriminin ve ABD dolarının Brezilya reali bazındaki sonuçlara katkı sağladığı öğrenildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 3,2 milyon mt’a gerilerken, çelik satış hacmi yıllık %2 düşerek 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

1$ = 5,14 BRL (24 Şubat)