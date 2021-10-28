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Gerdau’nun net kârı üçüncü çeyrekte 1 milyar $’a çıktı

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:23:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %604 artışla 5,59 milyar BRL (1 milyar $) oldu.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %74 artarak 21,31 milyar BRL (3,8 milyar $) seviyesinde yer alırken, brüt kâr marjı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %13,9’a kıyasla %30,1’e yükseldi.

Gerdau, üçüncü çeyrekte, ham çelik üretiminin yıllık %7 artışla 3,41 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini ve çelik satış hacimlerinin yıllık %2 artarak 3,25 milyon mt olduğunu söyledi.

Aynı çeyrekte, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %228 artışla 7,02 milyar BRL (1,25 milyar $), düzenlenmiş AVFÖK marjı ise geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %17,5’e kıyasla %32,9 seviyesine çıktı.

1$ = 5,58 BRL (27 Ekim)


Etiketler: Brezilya  mali sonuçlar  Gerdau  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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