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Gerdau’nun net kârı ikinci çeyrekte artış gösterdi

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:20:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve Usiminas ardından Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, bu yılın ikinci çeyreğinde net kârında artış elde eden üçüncü şirket oldu.

Buna göre, şirketin net kârı söz konusu çeyrekte yıllık %1.149 artışla 3,93 milyar BRL (758,2 milyon $) seviyesinde yer aldı. Gerdau, bu yılın ikinci çeyreğinde, şimdiye kadarki en yüksek kârı elde ettiğini belirtti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %119 artışla 19,13 milyar BRL (3,68 milyar $) olurken, çelik satış hacmi yıllık %36 artışla 3,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Gerdau’nun ham çelik üretimi ise yıllık %42 artışla 3,44 milyon mt oldu.

Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü 5,89 milyar BRL (1,13 milyar $) seviyesinde yer alırken, düzelenmiş AVFÖK marjı ise bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %15,1’e kıyasla %30,8’e çıktı.

1$ = 5,19 BRL (4 Ağustos)


Etiketler: çelik üretimi  Gerdau  Güney Amerika  mali sonuçlar  Brezilya  |  benzer haberler »


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