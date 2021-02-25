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Gerdau’nun kârı artan satışlar nedeniyle dördüncü çeyrekte yükseldi

Perşembe, 25 Şubat 2021 11:06:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net kârının, Brezilya ve Kuzey Amerika’da artan satışlar nedeniyle yıllık bazda %939 ve çeyreklik bazda %33 artışla 1,06 milyar BRL’ye (195,50 milyon $) yükseldiğini açıkladı. Şirketin dördüncü çeyrekteki net gelirleri yıllık %43 ve çeyreklik bazda %11 artarak 13,62 milyar BRL’ye (2,52 milyar $) ulaştı.

2020 yılında, şirketin net kârı yıllık %96 artışla 2,39 milyar BRL (441,71 milyon $) olurken, net gelirleri yıllık %11 artışla 43,82 milyar BRL (8,10 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Gerdau’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü çeyreklik bazda %43 artışla 3,06 milyar BRL (565,22 milyon $) olurken, 2020 yılında şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %34 artışla 7,69 milyar BRL (1,42 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirket, faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerdeki talebin toparlanmaya devam etmesinin verdiği destekle yıllık %14 ve çeyreklik %5 artışla 3,37 milyon mt ham çelik üretti. Gerdau’nun dördüncü çeyrekteki çelik satış hacmi, yerel pazara ve Kuzey Amerika’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle yıllık %5 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artışla 3,22 milyon mt oldu.


Etiketler: mali sonuçlar  Güney Amerika  ham çelik  çelik üretimi  Brezilya  Gerdau  |  benzer haberler »


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