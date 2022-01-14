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CSN, Gerdau ve Usiminas’ın net kârı dördüncü çeyrekte düşecek

Cuma, 14 Ocak 2022 09:49:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yatırım şirketi Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamada, Brezilyalı çelik üreticileri Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Gerdau ve Usiminas’ın net kârlarının dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda düşüş göstermesinin beklendiği belirtildi.

Analistler Carlos de Alba, Jens Spiess ve Ricardo Monegaglia Neto, “Satış fiyatları düşerken maliyet baskısının artması nedeniyle üreticilerin kâr marjlarının dördüncü çeyrekte gerilemesini bekliyoruz,” yorumunu yaptı.

Net kârlarının çeyreklik bazda zayıflaması beklentisine rağmen Morgan Stanley, söz konusu şirketlerin mali sonuçlarının güçlü olacağını belirtti. Ayrıca, Brezilyalı üreticilerin çelik fiyatlarını %50-70 artırdığını da ekledi.

CSN, Gerdau ve Usiminas’ın dördüncü çeyreğe yönelik mali sonuçlarını Şubat ayında açıklaması bekleniyor.


Etiketler: Usiminas  Brezilya  mali sonuçlar  çelik üretimi  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Güney Amerika  Gerdau  |  benzer haberler »


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