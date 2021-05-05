Gerdau’nun satış gelirleri artan sevkiyatlar nedeniyle birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 15:38:45 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 221 milyon BRL net kâra kıyasla bu yılın birinci çeyreğinde 2,47 milyar BRL (454,89 milyon $) net kâr bildirdi. Şirketin birinci çeyrekteki net satış gelirleri, artan sevkiyatlar ve döviz kurunun yükselmesi nedeniyle yıllık %77 ve çeyreklik bazda %20 artarak 16,34 milyar BRL’ye (3,01 milyar $) ulaştı.

Öte yandan, bu yılın birinci çeyreğinde Gerdau’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü çeyreklik bazda %41 artışla 4,31 milyar BRL (796,11 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirket, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yıllık %1 ve çeyreklik bazda %7 düşüşle 3,15 milyon mt ham çelik üretti. Gerdau’nun birinci çeyrekteki çelik satış hacmi, başlıca tüketici sektörlerin toparlanması nedeniyle yıllık %15 artış ve Brezilya’dan yapılan ihracatın düşmesi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %4 düşüşle 3,08 milyon mt oldu.