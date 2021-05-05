﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Gerdau’nun satış gelirleri artan sevkiyatlar nedeniyle birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 15:38:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 221 milyon BRL net kâra kıyasla bu yılın birinci çeyreğinde 2,47 milyar BRL (454,89 milyon $) net kâr bildirdi. Şirketin birinci çeyrekteki net satış gelirleri, artan sevkiyatlar ve döviz kurunun yükselmesi nedeniyle yıllık %77 ve çeyreklik bazda %20 artarak 16,34 milyar BRL’ye (3,01 milyar $) ulaştı.

Öte yandan, bu yılın birinci çeyreğinde Gerdau’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü çeyreklik bazda %41 artışla 4,31 milyar BRL (796,11 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirket, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yıllık %1 ve çeyreklik bazda %7 düşüşle 3,15 milyon mt ham çelik üretti. Gerdau’nun birinci çeyrekteki çelik satış hacmi, başlıca tüketici sektörlerin toparlanması nedeniyle yıllık %15 artış ve Brezilya’dan yapılan ihracatın düşmesi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %4 düşüşle 3,08 milyon mt oldu.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  ham çelik  Güney Amerika  mali sonuçlar  Gerdau  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Nis

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri birinci çeyrekte arttı
27  Nis

Vale ilk çeyrekte net kârını artırdı, cevher fiyatlarındaki artışın sürmesini bekliyor
26  Nis

POSCO’nun faaliyet kârı çelik piyasasının iyileşmesiyle birinci çeyrekte arttı
16  Nis

Latin Amerika’nın çelik tüketimi Ocak ayında pandemi öncesi seviyeye döndü
16  Nis

Severstal’ın ham çelik üretimi birinci çeyrekte yükseldi, yerel satışların ikinci çeyrekte artması bekleniyor