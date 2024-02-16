Gerdau Brezilya’daki yüksek fırınının yenilenmesi için Danieli Corus ile anlaştı

Cuma, 16 Şubat 2024 10:14:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau ve Danieli Corus, Gerdau’nun Ouro Branco tesisindeki 1 No’lu yüksek fırının yenilenmesi için anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında tesiste yeni bir fırın haznesi, hamlaç ve karın bölgesi ve döküm holü kanalı soğutma sistemi kurulacak.

Danieli’ye göre yeni haznenin ömrünü 15 yıldan fazla koruması bekleniyor. Bununla birlikte soğutma sistemi ile sıcaklık sorunları giderilecek ve var olan kanalların yedek katmanları basitleştirilecek.

Yıllık 3 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olan 1 No’lu fırının yenileme çalışmalarının ne kadar süreceği netlik kazanmadı.