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Gallantt Ispat Limited Uttar Pradesh’te iki demir cevheri bloku için açılan ihaleyi kazandı

Salı, 24 Haziran 2025 14:11:53 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint kütük ve inşaat demiri üreticisi Gallantt Ispat Limited (GIL), Uttar Pradesh eyaletinin Sonbhadra bölgesindeki iki demir cevheri bloku için açılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

Söz konusu bloklar sayesinde GIL, 50 milyon mt demir cevheri rezervine erişim sağlayacağını ve hammadde temininde şirket dışı kaynaklara olan bağımlılığını azaltacağını belirtti.

Ayrıca şirket, bloktan çıkardığı demir cevherini aynı eyalette yer alan çelik tesisine taşıyarak üretim maliyetlerini düşüreceğini ve verimliliğini artıracağını da bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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