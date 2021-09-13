Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında %1,2 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 14:37:23 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında ülkenin imalat üretimi, Haziran ayında kaydedilen aylık %1’lik artıştan sonra, aylık bazda %0,6 artış gösterdi. Yılın Mayıs-Temmuz döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre %10,7 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Haziran ayında aylık %0,5 düştükten sonra, aylık %1,2 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Haziran ayında aylık %2,8 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Temmuz ayında aylık bazda %0,8 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %1,9’luk düşüşün ardından %1,4 arttı. Mayıs-Temmuz döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,9 artış kaydedildi.