Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,3 arttı

Cuma, 12 Ocak 2024 11:00:23 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,2’lik artışın ardından aylık %0,3 yükseldi. 2023 yılının Eylül-Kasım döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,5 geriledi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ekim ayında kaydedilen %2,2 düşüşün ardından aylık %1,1 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %9 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık %5,5 daralma görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %2,2’lik düşüşün ardından %1 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Eylül-Kasım döneminde ise çeyreklik bazda %1 düşüş kaydetti.