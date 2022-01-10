Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım ayında %0,2 düştü

Pazartesi, 10 Ocak 2022 13:59:24 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin imalat üretimi, Ekim ayında kaydedilen aylık %1,1’lik artıştan sonra, aylık bazda %0,6 düşüş gösterdi. Yılın Eylül-Kasım döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Ekim ayında kaydedilen aylık %0,7’lik düşüşün ardından, aylık %0,2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Ekim ayında aylık %0,3 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık bazda %10,5 artış görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda %1,9’luk artışın ardından %1,4 düştü. Eylül-Kasım döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %0,4 artış kaydedildi.