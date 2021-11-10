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Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında %2,6 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 10:20:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında ülkenin imalat üretimi, Ağustos ayında kaydedilen aylık %1,1’lik artıştan sonra, aylık bazda %1,4 düşüş gösterdi. Yılın Temmuz-Eylül döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %1,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Ağustos ayında kaydedilen aylık %2,9’luk artışın ardından, aylık %2,6 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Ağustos ayında aylık %11,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ağustos ayında aylık bazda %14,6 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %2,5’lik düşüşün ardından %2,6 arttı. Haziran-Ağustos döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %2,2 düşüş kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  Fransa  imalat  |  benzer haberler »


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